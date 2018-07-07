Cocu: Volkan ile görüşmeler devam ediyor

Ankaragücü'nden Volkan Demirel'e gelen transfer teklifi Fenerbahçe'de şüphelerin artımasına neden oldu. Demirel'in takımdan ayrılmasını istemeyen Cocu, "Görüşmeler devam ediyor ama net bir şey söyleyemem" dedi.

SONUÇ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Volkan Demirel'in büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cocu, "Volkan Demirel bir lider ve bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımda forma giydi. Onun kariyerine son derece saygı duymalıyız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyemem. Fenerbahçe gibi kulüpler için böyle oyuncular her zaman önemlidir. Umuyorum Volkan Demirel aramıza katılır." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor'la oynadıkları maçın skorundan memnun olmadığını aktaran Hollandalı teknik adam, "Biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Oyun tarzımızı ve oynadığımız futbolu ise çok beğendim. Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Çok fazla pozisyon ürettik, sadece birini gole çevirdik. Önde basmayı başardık, rakip üzerinden baskı kurduk. Saha içindeki pozitif davranışlarımızı son derece olumlu buldum. Performanstan dolayı mutluyum, sonuçtan değil." şeklinde konuştu.