Cocu Volkan'a güveniyor

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica'ya turun kaptırılmasını Volkan Demirel'e faturaladı.

Fernandes'ten hatalı gol yediği düşünülen tecrübeli file bekçisi için taraftarlardan, "Bu tecrübede böyle goller yememeli. Kaleci transferi şart. Sıra artık Berke'ye geçmeli" gibi yorumlar geldi. Ancak taraftarların bir kısmı ve camia gibi Phillip Cocu da Volkan'a güveniyor.

F.Bahçe'ye ilk adımını 2002'de atan Volkan'ın amacı da futbol kariyerini F.Bahçe'de sonlandırmak. FFP kriterleri nedeniyle transferde temkinli hareket eden F.Bahçe, kaleye takviye düşünmüyor.

Bu sene Altınordu'dan gelen Berke Özer, Carlos Kameni ve Erten Ersu da Volkan'ın arkasında bekleyen isimler. Öncelik savunma ve forvet bölgesine takviye yapmak. Sarı-Lacivertli yönetimin gündeminde şu anda kesinlikle kaleci transferi bulunmuyor. Fenerbahçe'de öncelik olarak eldeki oyunculardan para kazanılması hedefleniyor.