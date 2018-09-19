Cocu'dan Ayew eleştirilerine cevap: Çok memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Andre Ayew'in form durumunu değerlendirdi.

Hollandalı hoca, "Ayew her zaman farkını gösterebilir. Taktik disiplini yüksektir. Şener'e çok yardım etti. İşini iyi yaptı. Eğer şu an istatistiklerimize bakarsanız, Ayew'in her golde payı vardır. Bu akşam da asistin pasını yaptı. Sezonun ilk kısmını değerlendirirsek, en iyi seviyesinde değildi. Yavaş yavaş daha iyi seviyeye geliyor antrenman yaptıkça. Hala maksimum değil. Doğru yolda ilerliyor. Oynamak, en iyi forma ulaşmanın en doğru yoludur. Takımın bir parçası oluyor, kendi oyununu oynamıyor. İyi iş çıkarıyor" şeklinde konuştu.