Cocu'dan Elif'e özel ilgi

Fenerbahçe dün sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takımlarının kamplarına katıldıklarları için izinli olan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali, Neustaedter, Dirar ve Kameni takıma henüz dahil olmadı. 6 futbolcunun da 3 Temmuz Salı günü İstanbul’da takıma dahil olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin kamp programı da büyük oranda netleşti. Kanarya, bu yıl iki yurt dışı kampı yapacak. Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’ne gitmeyecek olan Kanarya, ilk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’de yapmayı planlıyor. İkinci kampın ise yurt dışında bir hazırlık maçı turnuvası olacağı kaydedildi.

ELİF'LE YAKINDAN İLGİLENDİ

Cocu, genç yetenek Elif Elmas ile yakından ilgileniyor. Hollandalı hoca, Makedon oyuncunun performansını dikkatli gözlerle izlerken, geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkan Elif’in bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından U21'e yollanmıştı.

GÖZLER GENÇLERDE

Fenerbahçe’nin sezon başı kampında gözler genç oyuncularda. Samed Karakoç, Ahmethan Köse, Uygar Mert Zeybek, kaleci Tarık Çetin, Yiğithan Güveli ve Serhat Kot, Cocu’nun gözüne girmeye çalışacak. Hollandalı hoca, kamp sonrası genç futbolcularla ilgili kararını verecek.