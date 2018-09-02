Belhanda bir kritik maçta daha kırmızı kart gördü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

Cocu yönetiminde 4 lig maçında sadece 3 puan alabilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon açılışını yaptı.

1 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

2 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

3 Fatih Terim: Transfer masa başında yapılmıyor Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

4 Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a, Galatasaray'ın ise Trabzonspor'a kaybettiği maçları değerlendirdi.

5 Ünal Karaman: Şükür ki karakterli oyunculara sahibim Konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenerek görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'un teknik direktörü, taraftarlarına daha iyi bir oyun izletmeyi dilediklerini belirtti.

6 Vagner Love'a Fikret Orman engeli Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

7 Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

8 Cocu'dan en kötü başlangıç Cocu yönetiminde 4 lig maçında sadece 3 puan alabilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon açılışını yaptı.

9 Bursaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.