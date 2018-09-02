Cocu'dan en kötü başlangıç

Sezona yeni başkan, yeni yönetim ve yeni bir yapılanma ile başlayan Fenerbahçe, beklentilerin altında kaldı. 4 maçta tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekipte teknik adam Cocu'nun geleceği şimdiden tartışılıyor.
EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Süper Lig'e sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ardından peş peşe 3 maç kaybetti. Sırasıyla Malatya ve Göztepe deplasmanlarından eli boş dönen sarı-lacivertliler dün de sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
Ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı Benfica maçlarından birinde yenilirken diğerinde ise rakibiyle berabere kaldı.
Portekiz ekibinin 2 maçta da yenemeyen Fenerbahçe, Cocu yönetiminde çıktığı 6 resmi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenildi aldı.
Süper Lig'de 4 maçta 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, lig tarihindeki en kötü sezon açılışına imza attı.