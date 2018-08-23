Cocu'dan futbolcularına Göztepe maçı uyarısı

Deplasmanda oynadığı Malatya maçında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi.

Göztepe ile de dış sahada karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, bu maçtan kesinlikle galibiyetle ayrılmak isterken teknik direktör Phillip Cocu, yardımcıları ile yoğun bir mesai harcıyor.

FUTBOLCULARINI TOPLADI

HaberTürk'te yar alan ahbere göre, göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçı mercek altına alan Hollandalı teknik adam, yardımcıları ile yaptığı fikir alışverişi sonrasında futbolcuları ile bir toplantı yaptı.

YÜREĞİMİZİ SAHAYA KOYACAĞIZ

Göztepe'nin çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Cocu, Galatasaray maçından örnekler verip, "Göztepe organize olan cesur futbolu tercih eden bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler ve göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar. Galatasaray ile deplasmanda karşılaşmalarına karşın, kapanmadılar, oyunu çirkinleştirmediler... Özellikle kanatlardan çok iyi geliyorlar. Bu maçta Castro da oynayacak ve onun sayesinde ortadan da etkili gelmek isteyeceklerdir. Taraftar desteği de arkalarında olacak. Bunların hepsini düşünüp ona göre kendimizi hazırlamalıyız. Biz çok iyi bir takımız ve yapacağımız tek şey sahaya çıkıp yüreğimizi koymak" şeklinde ciddi uyarılarda bulundu.