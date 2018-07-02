Cocu'dan geri pas yasağı

Sarı-lacivertli takımın Hollandalı teknik adamı Cocu, bir yandan oyuncularını tanımaya başlarken, bir yandan da çeşitli konularda uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe geçen sezon her ne kadar ligin en çok gol atan takımı olsa da, sıkıcı futbol oynamakla eleştiriliyordu. Yan pasların ağırlıklı olduğu bir oyun anlayışıyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde Cocu'nun gelişiyle bu durum değişecek.

Takıma oynatmayı düşündüğü atak futbol üzerine yardımcıları ile birlikte kafa yoran Cocu, antrenmanlarda futbolcularına bazı yasaklar getirdi.

GERİ PAS VE YAN PAS YASAK

Üçüncü bölgedeki üretkenliğin artmasının ancak savunmadan yapılacak doğru çıkışlarla olacağına inanan Hollandalı çalıştırıcı, "Bundan sonra antrenmanlarda geriye, yana ve kaleciye pas yok. Defansta yer alan arkadaşlar da topu her zaman doğru kullanarak oyun kuracak. Bu sebepten bölge geçişlerinde şiddeti yüksek ve hızlı paslar atılmasını istiyorum.





En uçtaki oyuncuyla ona en yakın arkadaşının arasındaki mesafe en fazla 20 metre olmalı. Yapacağımız çalışmalar neticesinde bu mesafe göreceksiniz ki 17-18 metrelere kadar inecek ve bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Biz bıkmadan usanmadan yapacağımız çalışmalarla işi artık ezbere dökmeliyiz. Makine gibi bir takım olmalıyız ki bu çalışmalarımız karşılaşmalarda pratiğe dönsün” ifadelerini kullandı.

3 FUTBOLCUDAN MEMNUN

Öte yandan Hollandalı futbol adamı antrenmanlarda 3 futbolcuyu beğendi. Cocu, Aykut Kocaman'ın da vazgeçilmezi olan Josef'ten son derece memnun. Geçen sezon Kocaman'ın şans vermediği Elif Elmas da göze giren isimlerden biri. Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici de idman performansıyla formayı istediğini Cocu'ya gösterdi.