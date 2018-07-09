Cocu'dan Rapaiç'e davet

Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe yönetimi ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yaptı.

Boris Rapaiç'ten harika frikik golü - İZLE

A TAKIMDAN DAVET ALDI

Hırvat oyuncu Rapaiç, sarı-lacivertlilerin antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı. Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic İsviçre Kampı sonrası A takım antrenmanlarına katılacacak.

Fenerbahçe alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic'in İtalya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi. Forvet arayışları içerisinde olan sarı-lacivertlilerin Boris Rapaic'i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi.