Çocukluk hayali Real Madrid olan Hazard, Barçalı çıktı

Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 100 milyon euro bondervis bedeliyle Chelsea'den Real Madirid'e transfer oldu.

Kötü geçen sezonun ardından Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sene hem İspanya'da hem de Avrupa'da başarılara imza atmak istiyor.

"REAL MADRİD ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Bu durumu gözeten İspanyol devi, yıldız futbolcu Eden Hazard'ı kadrosuna katarak, yeniden havaya girdi.

Belçikalı yıldızın imza törenine 50 bin taraftar katıldı. Hazard, seremonide "Real Madrid’de forma giymek benim çocukluk hayalimdi” dedi.

BARCELONALI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Bu sözlerin üzerine İspanyol basını harekete geçti ve başarılı futbolcunun çocukken Barcelona formasıyla olduğu fotoğrafları gündeme getirdi.