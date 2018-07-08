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Cocu'lu F.Bahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Aatif kaydetti.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Bu karşılaşma sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki ilk maç oldu.

F.BAHÇE'NİN GOLÜ AATIF'TAN GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı, Aatif Chahechoue'nun 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor, 76. dakikada İbrahim Yıldız'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Başkan Ali Koç da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maçta takımı yalnız bırakmadı.

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