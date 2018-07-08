Cocu'lu F.Bahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Bu karşılaşma sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki ilk maç oldu.
F.BAHÇE'NİN GOLÜ AATIF'TAN GELDİ
Mücadelenin ilk yarısı, Aatif Chahechoue'nun 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor, 76. dakikada İbrahim Yıldız'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.
Başkan Ali Koç da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maçta takımı yalnız bırakmadı.