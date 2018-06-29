Cocu'nun 10 maçlık raporu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, geçtiğimiz sezondan 10 tane maçın kasetlerini izleyerek bir rapor hazırladı.

Cocu imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti. Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 G.Saray ve İstanbul'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi.

İşte Cocu'nun Fenerbahçe ile ilgili yaptığı tespitler...

Vardar maçı: F.Bahçe bu kadar zayıf bir forvetle (Ahmethan) sahaya çıkamaz. 7 (Alper) ve 8 (Ozan) numaraların aynı anda sahada olması inanılmaz. 5 (Topal) numara kesinlikle stoper oynamamalı. İki kanat (Valbuena ve Dirar) oyuncusu çok verimsiz.

Trabzonspor maçı: 7 (Alper) numaradan oyunun aklı olmasının beklenmesi hata olmuş. Arkada 6 defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol yenmesi kabul edilemez.

Başakşehir maçı: 14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım.

DERBİLERDEKİ GERGİN HAVADAN ŞİKAYETÇİ

Beşiktaş maçı: 11 (Mehmet Ekici) numara iyi bir oyuncu. Ama eksiği çok. Onu tanımak istiyorum. Bu kadar gergin maçlar oynayamayız. Bunu asla kabul edemem.





Galatasaray maçı: İki maçta 3 forvet değişmiş… 17 (Dirar), 89 (Josef) ve 33 (Roman) numaralar dışında sahada kalan aynı isim yok. Bu kabul edilemez. Futbol devamlılık oyunudur.

Akhisar kupa finali: Bir takım ayağına gelen bu kadar fazla şansı kaçıramaz. Sezona başlandığı gibi kötü bitirilmiş.