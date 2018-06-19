Cocu'nun alacağı ücret

Fenerbahçe, Phillip Cocu'yu açıklamaya hazırlanıyor...

Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıklayan sarı-lacivertli yönetim, takımı Hollandalı teknik adama emanet edecek.

PSV'DE 750 BİN EURO KAZANIYORDU

Kanarya'nın yeni taknik patronunun alacağı ücret de belli oldu. Fenerbahçe'ye bu hafta içinde imza atması beklenen Phillip Cocu'nun yıllık 3 milyon euro alacağı öğrenildi.

PSV Eindhoven'deyken yılda 750 bin euro kazanan Cocu böylece yıllık ücretini 4'e katlarken Sarı-Lacivertli kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Cocu, başarılı sonuçlar alması halinde ekstra primlerle ücretini 4 milyon euroya kadar çıkartabilecek.

Öte yandan Cocu'nun yeni oluşturduğu takımlarda başta çok iyi sonuçlar alamadığı ancak ligin ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçtiği vurgulandı. Nitekim Cocu, Fenerli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Herkes başarı ister ama biraz sabır gerekli. Önemli olan sezon sonu'' dediği öğrenildi.​