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Cocu'nun antrenman stili

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu'nun PSV'yi çalıştırırken kullandığı ilginç antrenman metodu sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çekti.

Cocu'nun antrenman stili
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Fenerbahçe yepyeni bir döneme giriyor...

Aziz Yıldırım'a büyük bir fark atarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, ilk iş olarak sportif direktör Comolli ile anlaşmıştı.

Fransız futbol adamı ile fikir alış verişinde bulunan Koç, PSV'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'yu takımın başına getirme kararı aldı.

Yeni teknik direktörü cuma günü resmi olarak açıklayan sarı-lacivertli kulüp, Cocu'nun İstanbul'a gelmesini bekliyor.

ASKERİ KAMP

PSV'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Cocu'nun antrenman stili görenleri hayrete düşürüyor.

Hollanda ekibini askeri kampa götüren genç teknik adamın aynı uygulamayı Fenerbahçe'de de devam ettirmesi bekleniyor.

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