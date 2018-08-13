Cocu'nun Benfica maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Portekiz ekibini yarın Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde sahaya çıkacak 11 hemen hemen belli oldu.
ELİF Mİ ALPER Mİ?
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'nun Elif ile Alper arasında kaldığı öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, İsla, Mehmet, Elif (Alper), Barış, Giuliano, Ayew, Soldado
50 BİN KİŞİ OLACAK
Bursaspor maçında Kadıköy'ü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, oluşturdukları atmosferle Devler Ligi maçı öncesi adeta Portekizlilere mesaj yolladı.
Yarın akşam Ülker Stadyumu'nda 50 bin taraftarın olması bekleniyor...
İSLAM SLİMANİ OYNAYACAK MI?
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani, Benfica ile oynanan ilk maç öncesi UEFA'ya belirtilen kadroda yer almadığı için bu karşılaşmada görev yapamayacak.
Sarı-lacivertliler, play-off'a yükselmesi halinde UEFA'ya verilecek olan yeni kadroya Cezayirli golcüyü de ekleyecek.