1 Cocu'nun Benfica maçı 11'i F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında sahaya süreceği 11'i 1 isim dışında belirledi. Hollandalı hocanın Elif ile Alper arasında kaldığı öğrenildi.

2 Caner Erkin VAR'a küfretti Geçen sezon hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürle gündeme gelen Caner Erkin'in hedefinde bu kez Video Yardımcı Hakem Sistemi vardı.

3 Şenol Güneş: Beni dövseler de Beşiktaş'tan gitmeyeceğim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpte kalacağını açıkladı.

4 Quaresma'dan Şenol Güneş'e tepki Ricardo Quaresma, Akhisarspor maçında kendisini oyuna almayan Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yeleğini yere fırlatan Portekizli yıldızın sinirli ve üzgün olduğu görüldü.

5 4 büyüklerdeki futbolcuların kur sonrası kazancı Son dönemde döviz kurunun artmasıyla birlikte 4 büyük kulüpte oynayan ve maaşını euro cinsinden alan futbolcuların kazançları da yükseldi.

6 Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir, rakibini Da Costa ve Adebayor'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

7 Beşiktaş Süper Lig'e kayıpsız başladı Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı.

8 Olcay Şahan'dan iddialı açıklama Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve bordo-mavili takımın formasının şampiyonluğa oynayabileceğini söyledi.

9 İslam Slimani'nin F.Bahçe'den alacağı ücret Fenerbahçe, Leicester City'den kiraladığı yeni golcüsü İslam Slimani için yaklaşık 42 milyon TL harcadı.