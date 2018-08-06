Cocu'nun Benfica taktiği

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek.

Yarın saat 22.00'de start alacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, sahaya süreceği 11'i ve uygulatacağı taktiği kafasında netleştirdi.

4-6-0 TAKTİĞİ

Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel olacak. Savunma; Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan dörtlüsünden oluşacak. Orta alanda Mehmet Topal, Eljif, Giuliano görev yapacak. İleri üçlünün sağında Dirar solunda Valbuena ortada ise Alper yer alacak. Fenerbahçe 4-6-0 sistemiyle mücadele edecek.

TEK FARK BARIŞ

Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lacivertlilerde Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmezken, sakatlığı henüz geçmeyen Ayew'in forması giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'YE BELARUS HAKEM

Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Yarınki karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.