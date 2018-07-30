Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ilk maçında hat-trick yapmıştı. Brezilyalı futbolcu ikinci maçında da 2 gol attı ve iki maçta 5 gole ulaştı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maçtan sonra takımından memnun olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

1 Real Madrid'in istediği genç Fenerbahçeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

2 Negredo: Paramı vermezlerse hiçbir yere gitmem Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan İspanyol forvet Alvaro Negredo, ülke basınına konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, "Bana git diyenler sözleşmemdeki miktarı ödemeli" dedi.

3 Trabzonspor 2 oyuncuyu şehre getirdi Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Zargo Toure ve Eric Ayuk'u Trabzon'a getirdi.

4 G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı Galatasaray'ın Andre Silva'nın transferi konusunda Milan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

5 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin borcunun sebebi 3 Temmuz Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 621 milyon euroluk borçlanmasında Aziz Yıldırım'dan daha çok 3 Temmuz sürecinin etkili olduğunu ifade etti.

6 Cocu'nun genç futbolcularla ilgili raporu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

7 Fatih Terim'in yedek kaleci kararı Fatih Terim, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen İsmail Çipe'yi Muslera'nın yedeği olarak düşündüğü öğrenildi.

8 Halter takımı İtalya'da rekor kırdı Milliler, U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda topladığı 51 madalya ile bir rekora imza attı.

9 Fikret Orman: Pepe'nin 1 yıl daha sözleşmesi var Fikret Orman, Pepe'ye teklif gelmediğini ancak teklif gelirse ve gitmek isterse takımdan ayrılabileceğini ifade etti.