Cocu'nun hedefi Beşiktaş derbisi

Ligin ilk 4 haftasında üst üste 3 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe'de krizden çıkışın yolları aranıyor.

Kulüp başkanı Ali Koç'un, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile bir araya geldiği ve kötü gidişin masaya yatırıldığı bildirildi.

COCU GEÇ TRANSFERLERE SİTEM ETTİ

Hollandalı teknik adamın, takımın durumu hakkında Başkan Ali Koç'a bir rapor sunduğu da öğrenildi. Cocu'nun transferin ve 3 futbolcunun satışının çok kısa sürede olmasına sitem ettiği ifade ediliyor.

2 GALİBİYET ÖZGÜVEN GETİRİR

Hollandalı teknik adam, milli aradan sonra oynanacak maçlara dikkat çekerek, "Konya ve Beşiktaş maçları çok önemli. İki maçı da kazanırsak takımın özgüveni yerine gelir ve çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.

KOÇ: "FORMSUZLUĞA TAVİZ YOK"

Toplantıda Başkan Koç'un, "Taraftarlar takıma inanıyor. Buna cevap vermeliyiz. Bu forma için herkes özveriyle çalışmalı. Formsuz ve problemli oyunculara taviz verilmemeli" dediği de bildirildi.