Cocu'nun ilk isteği Marco van Ginkel oldu

Fenerbahçe'de yeni sezonda takıma dahil olacak yeni isimler için başkan Ali Koç ve kurmayları yoğun bir çalışma içerisine girdiler.

Bunun için de başkan Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve bazı yöneticiler Londra’da yeni transferler için adeta kamp kurarlarken birbiri ardına da görüşmeler yapıyorlar.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yöneticiler kısa sürede bu işlemleri bitirip transferleri birbiri ardına açıklayarak taraftarın ve camianın moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyorlar.

TOPLAM 5 FUTBOLCU

İngiltere’de birçok görüşme yapılırken özellikle Arsenal’de forma giyen kaleci David Ospina ve orta saha oyuncusu Jack Wilshere listenin başında yer alıyor. Özellikle Wilshere’in 30 Haziran itibariyle bitecek olması ve bonservis bedelinin bulunmaması Sarı-Lacivertliler için büyük avantaj.

Orta saha için Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme halinde olduğu diğer bir isim Georges-Kevin N’Koudou. Geride kalan sezonda Burnley forması giyen genç yıldızın bonservisi Tottenham'da...

Londra’daki transfer kampında temas halinde bulunulan diğer oyuncular ise Liverpool’dan Daniel Sturridge ve Everton’dan Yannick Bolaise.

COCU'NUN İLK İSTEĞİ

Fenerbahçe yönetimi Londra'da transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu da orta sahaya bir isim önerdi.

Genç çalıştırıcının isteğiyle geçtiğimiz sezon sezon PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'da bulunan Marco van Ginkel de transfer listesine eklendi.