Cocu'nun kovulduğu an

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Cocu'nun görevden alındığı açıklandı. Ancak Başkan Ali Koç, henüz maç bitmeden Comolli'ye Hollandalı hocayı kovmasını söyledi.
MAÇ BİTMEDEN GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe resmi sitesi maçtan hemen sonra açıklama yaparak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı ama Hollandalı hocanın 78. dakikada kovulduğu ortaya çıktı.
Ankaragücü'nün 3. golünden sonra Comolli'nin yanına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun görevden alınmasını istedi ve Hollandalı hocanın bileti kesildi.
TARAFTARIN İSTEDİĞİ OLDU
Fenerbahçe taraftarına ligde 10 haftadır ızdırap çektiren Phillip Cocu, daha maç bitmeden kovulmuş oldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam yönetiminde ligde 10 haftada 9 puan topladı