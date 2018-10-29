Cocu'nun kovulması Avrupa basınında

Fenerbahçe, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu'nun görevine son verdi. Sarı-lacivertli ekibe tarihinin en başarısız dönemlerinden birini yaşatan Hollandalı hocanın kovulması Avrupa basınında da yankılandı.

TEKNİK DİREKTÖR MEZARLIĞI FENERBAHÇE

Hollanda basını Cocu'nun gönderilmesini Fenerbahçe'nin çok fazla teknik adam göndermesi üzerinden gördü.

Fc Update adlı internet sitesi haberi, "Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu." şeklinde verdi.

AVRUPA BASININDA ÖNE ÇIKAN DİĞER MANŞETLER

Football-oranje: "Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu."

Telegraaf: "Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu."

Sportnieuws: "Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurtdışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu."

Voetbalprimeur: "Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı."

L'Equipe: Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu.

O Jogo: Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı.

NOS.nl: Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi.

Fok.nl: Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe beşinci kez yenilgi yaşadı, tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Hollandalı hocayı gönderdi.





Reuters: Phillip Cocu'yla sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe sadece 4 ayın ardından Hollandalı hocanın kontratını sona erdirdi.

