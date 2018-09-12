Cocu'nun kredisi devre arasına kadar

Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, 'Camiaya Sesleniş' programında önemli açıklamalar yaparken, Cocu'nun geleceğiyle ilgili de konuştu.

DEVRE ARASINDA KADAR BİR ŞEY YAPMAM

Koç, bir gazetecenin, 'Cocu'nun kredisi ne kadar?' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi, "Taraftar gibi kendimi yargılayamam. Cocu'ya, çok büyük bir facia olmadığı sürece devre arasına kadar bir şey yapmam. Futbol bu, her şey olabilir. Bu felsefenin oturacağına inancım tam. O top, çizgiden geçmedi diye kulübün geleceğini riske atamam.

En samimi duygularla bu gidişatın, normal gidişat olmadığını ve bu kulübün baştan aşağa yenilenmesi gerektiğini düşünen bir insan ve liderim. Bu durum, sadece bir topun çizgiye geçmesine bağlı olarak kalmayacak. Carlos Carvalhal ile görüştüğümüz haberleri yalan. Yalan. Kaynağına bakmadım ama herhalde buradan çıkmıştır. Bir kanal bunu söylüyordu."