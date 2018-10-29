Cocu'nun maç sonu görüntüsü

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. 10 haftası geriden kalan ligde sadece 9 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi.

STATTAN AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜ

Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatan Cocu, mücadelenin hemen bitimiyle kovuldu. Resmi siteden yapılan açıklamayla görevden alınan Hollandalı, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılırken son derece üzgündü.

Takım otobüsü yerine kendi aracıyla stattan ayrılan Cocu, herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Cocu, maç sonu basın toplantısı düzenlemeyen Cocu'nun bugün İstanbul'dan ayrılacağı ifade ediliyor.

Cocu stadı terk etti - İZLE