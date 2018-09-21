Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam çok kızgın olduğunu ve akıllarında Beşiktaş derbisinin olduğunu söyledi.

TABİİ Kİ SORUMLUSU BENİM

Cocu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben herhangi bir şeyin kararını vermiyorum. Tüm enerjimi bu oyunculara nasıl aktarırım, bunu düşünüyorum. Teknik direktör olarak kafanızda bu konular olursa, işinizi doğru yapamamış noktaya gelmişsiniz demektir.

Tabii ki ben sorumluyum, bu takımın teknik direktörü benim. Böyle bir maç sonrasında taraftarlarımız oyuncularımızı ve beni eleştirmese, benim için sürpriz oldu. Çok sinirliyim bu sonuçtan dolayı. Sorumluluğu hissediyorum, taraftarları da anlıyorum. Haklılar."





BEŞİKTAŞ MAÇINI KONUŞMAK BİZİ ETKİLEDİ

"Rakibimiz, bu akşamki karşılaşmayı kazanmayı bizden daha fazla istediğini gösterdi. Hem koşu mesafelerinde, hem sprint mesafelerinde bunu görebilirsiniz. Herkes hata yapabilir ama isteğinizi göstermezseniz, en üst performansı gösteremezsiniz.

Pazartesi oynayacağımız bu maçı çok konuştuk ve bu da bugün bizi etkileyen konulardan biriydi. Pazartesi oyuncularım %200 konsantre olarak sahaya çıkacaktır ama bugün Pazartesi değil, bugün Perşembe. Ben bu yüzden sinirliyim."