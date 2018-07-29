Cocu'nun Ozan Tufan raporu

Fenerbahçe'de Cocu'nun gelişiyle takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Ozan Tufan için karar verildi.
Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi.
COCU HİÇ BEĞENMEDİ
Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi.
Ozan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği belirtildi.