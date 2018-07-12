Cocu'nun Ozan ve Aatif'la ilgili raporu

Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi.

Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.

OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU

Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor. Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış. İzlediğim maçlarda olumsuz tarafını görmedim. Bizim oyun sistemimizde önemli bir oyuncu. Onun arkasında durmamız ve ona moral vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

OZAN'A ŞANS VERECEK

Ozan Tufan hakkında da yönetime bir rapor sunan Hollandalı çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya kamp bitene kadar şans vermek istediğini söyledi.