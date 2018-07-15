Cocu'nun prensi Elif Elmas

Lozan karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarıdaki performansı, teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti.

Özelikle orta sahadaki pas trafiğinin bu bölümde Hollandalı teknik adamın istediği seviyede olduğuna vurgu yapıldı.

COCU'NUN PRENSİ

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, maçın devre arası Eljf Elmas ile özel olarak ilgilendi ve genç futbolcuya yapması gerekenleri anlattı.

Hollandalı çalıştırıcının, takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen genç futbolcuya bu sezon sık sık şans vermesi bekleniyor.

Ayrıca teknik heyet futbolculardan sakatlık konusunda riske girmemelerini istedi. Cocu ve yardımcıları, oyunculardan, en ufak bir ağrı hissettiklerinde bunu sağlık ekibiyle paylaşmalarını söyledi.