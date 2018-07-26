Cocu'nun sisteminde kilit isim Elif

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın şans vermediği Elif Elmas, Cocu'yla birlikte sistemin en kilit adamı konumuna geldi.

ORTA SAHANIN KİLİDİ

18 yaşındaki genç futbolcu yaşına rağmen son derece etkili oyunuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Üst düzey tekniği sayesinde oyunun lideri olan Elif, savunma ve hücum arasındaki pas geçişlerinde etkin rol oynayacak.

Elif'e saha içinde daha fazla özgürlük vermeyi planlayan Hollandalı teknik adam genç oyuncuyu zaman zaman yaptığı sert fauller konusunda da uyardı. En büyük eksiği olarak gördüğü faul konusunda daha dikkatli olmasını istedi.

Elif Elmas, geçen yıl Beşiktaş'la oynanan U21 derbisinde rakibine yaptığı sert hareketle büyük tepki toplamıştı.