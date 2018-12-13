Cocu dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de haftalar önce görevine son verilen Cocu'yla karşılıklı anlaşma sağlandı ve Hollandalı teknik adam resmen gönderildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ERSUN YANAL AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmi olarak bitti. Kadıköy'de alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası işine son verilen Hollandalı teknik adamla sözleşmesinin feshi konusunda mutabakata varıldı.

Cocu'nun hala sözleşmeli teknik adam konumunda olmasından dolayı Ersun Yanal'ı takımın başına getiremeyen sarı-lacivertlilerin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Hafta içi yapılan toplantıda Ersun Yanal'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin deneyimli hocayı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

COCU: FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından görevine son verilen Hollandalı teknik adamdan ilk açıklama geldi.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Cocu, "Sözleşmemin karşılıklı feshi konusunda kulüple bugün anlaşmaya vardık. Taraftarın, oyuncuların, kulübün ve sayın başkan Ali Koç'un bana gösterdiği inanç için minnettarım. Maalesef elimizdeki kaynaklarla kulübü ait olduğu yere taşıyamadık. Fenerbahçe'deki zamanım kısa da olsa İstanbul'a ve kulübe aşık oldum. Kulüp ve taraftarlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.