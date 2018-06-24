Cocu'nun transfer listesi

Teknik direktör Phillip Cocu’nun resmen açıklanmasının ardından gözler Fenerbahçe’nin yapacağı transferlere çevrildi...

Hollanda’nın ünlü gazetesi Algemeen Dagblaad’ın muhabiri Maarten Wijffels, Cocu’nun muhtemel transfer listesini açıklarken ilginç isimleri de gündeme getirdi.

GOL KRALI OLDU

Gazetede yer alan habere göre Cocu, Feyenoord forması giyen ve 2016-17’de 32 karşılaşmada 21 gol atarak Hollanda liginde gol kralı olan Nicolai Jörgensen’i takımda görmek istiyor.

27 yaşındaki Danimarkalı santrforu çok beğenen Cocu’nun, bu futbolcunun transferi konusunda Sportif Direktör Damien Comolli ile bir ön görüşme yaptığı da bildirildi. Danimarka Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele eden 1.90 metre boyundaki Jörgensen’in Feyenoord ile sözleşmesi 2021’de sona eriyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİ BRUMA'YI DA İSTİYOR

Listedeki diğer bir isim Wolsburg’da forma giyen Jeffrey Bruma. PSV Eindhoven, Bruma’yı 2016’da 11.5 milyon euroya Wolfsburg’a satmıştı.

Genç hocanın diğer gözdesi Swansea City’de forma giyen Luciano Narsing. Narsing geçen dönem ara transferde İngiltere’ye gitmişti.

Son isim ise yine İngiltere’nin Brighton takımında oynayan Jürgen Locadia.

Adı geçen oyuncuların hepsinin de bonservisleri bir hayli yüksek. Bunun için de Fenerbahçe’nin bu oyuncuları kiralık olarak transfer edeceği belirtildi.

GİNKEL'İ MUTLAKA ALIN

Teknik direktör Phillip Cocu’nun özellikle istediği oyunculardan biri olan Marco van Ginkel için kıyasıya bir pazarlık yapılıyor. Bonservisi Chelsea’nin elinde olan ve geçen sezonu PSV’de geçiren genç yıldızı takıma kazandırmak için başkan Ali Koç ve kurmayları yoğun bir mesai harcıyor.

İngiliz kulübü ile yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağlanmak isteniyor. Ancak Chelsea ise Ginkel’i bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.

Bu nedenle görüşmeler şimdilik bu aşamada tıkanmış durumda. Ancak önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da aşılacağı ve Marco van Ginkel’in kiralık olarak takıma katılacağı bildirildi.