Cocu'nun yardımcısı Koeman oldu

Fenerbahçe, Erwin Koeman'ın Futbol A Takımı yardımcı antrenörü olarak teknik direktör Philip Cocu’nun ekibinde görev yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu’nun ekibinde görev yapacak.

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı’nda teknik adam olarak görev yaptı.Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi."

Phillip Cocu, Erwin Koeman’ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak,"Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.