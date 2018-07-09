Colin Kazım Meksika'ya transfer oluyor

Colin Kazım Richards, Sheffield United’da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011’de sarı-lacivertliler’den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray’ın yolunu tutmuştu.

Ülkemizde Fener ve Cim Bom’un dışında Bursaspor’da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia geldi.

MEKSİKA'YA GİDİYOR

Halihazırda Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians’ta top koşturan golcü futbolcunun yeni durağının Meksika olacağı öne sürüldü.

Takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan milli futbolcunun Lobos BUAP takımıyla anlaştığı kaydedildi.