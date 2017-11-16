Colin Kazım'lı Corinthians şampiyon oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyon Corinthians oldu.

Brezilya ekibi, sahasında Fluminense'yi 3-1 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

7. ŞAMPİYONLUĞU

Ligin 35. haftasında Fluminense'yi konuk eden Corinthians'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 46 ve 49. dakikalarda eski Galatasaraylı Jo ve 85. dakikada Jadson attı.

Fluminense'nin tek golünü 2. dakikada Henrique kaydetti. Bu galibiyetle puanını 71 yapan Corinthians, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Gremio ile arasındaki 10 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.

Corinthians, 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 ve 2015'ten sonra 7. şampiyonluğunu yaşadı.