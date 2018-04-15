Collina, Real-Juve maçındaki penaltı kararını yorumladı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in 90+7'de gelen tartışmalı penaltı kararı sonrası Juventus'u elemesinin yankıları sürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in 90+7'de gelen tartışmalı penaltı kararı sonrası Juventus'u elemesinin yankıları sürüyor.

Juventus cephesinde adeta kıyamat kopartan penaltı kararı için yorumu merakla beklenen UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ilk kez konuştu.

HAKEMİN KARARI YANLIŞ DEĞİLDİ

Lucas Vazquez'in 90+7'de yerde kalarak penaltı almasını yorumlayan Colliana, "Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonun videoları tüm açılardan izledim, videoyu defalarca izledim. Hakemin kararı yanlış değildi ve Oliver, kurallar doğrultusunda penaltı kararı verdi, verilen penaltı kararı da doğruydu" dedi.