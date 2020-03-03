Collina: VAR şu anda küçük bir çocuk gibi

Pierluigi Collina, VAR (Video Assistant Referee) sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ ÖĞRENEN BİR ÇOCUK GİBİ"

Collina açıklamasında, "VAR şu anda yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk gibi. Kesinlikle iyi çalışıyor, ancak insanlar tarafından kabul edilmesi için iyileştirilmesi gerekiyor. 5 yıl içinde sorun olmayacak, çünkü teknoloji daha da ilerleyecek. Basketbol ve voleybolda da 5-6 dakika ara veriliyor. İnsanlar buna alıştı. Futbolda hala yüksek tempo alışkanlığı var. Şu anda hem yeni sisteme alışmamız hem de bunu daha hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Sosyal medya hesabı olmadığına da dikkat çeken Collina, "Bende Facebook, Twitter, Instagram yok. Hatta TikTok da yok. Hiçbir sosyal medya hesabım yok. TikTok'u gazetelerden biliyorum ama ne olduğu hakkında bir fikrim yok." sözlerini kullandı.