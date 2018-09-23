Gashi baraj kuran kaleciyi frikikten avladı

MLS'te Colombus sahasında Colorado'yu konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, Gashi'nin kalecinin baraj kurduğu esnada attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

BEKLENMEDİK ANDA VURDU

Karşılaşmanın 26. dakikasında kazanılan serbest vuruşta, kalecinin barajı kurduğu sırada topa vuran Gashi, Steffen'i hazırlıksız yakaladı. Hakemin düdüğü bekle işareti yapmamasının avantajını kullanan Gashi'nin vuruşunda top filelerle buluştu.

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Bu gol maçın ardından Amerika'da eleştirilere neden oldu. Gashi'nin kaleciyi beklememesi bazı yorumcular tarafından haksızlık ve fair playe aykırı olarak bulundu. Diğer taraftarta ise Gashi'nin golünü zekici olduğunu ifade edenler de var.

Gashi'nin golüne rağmen Colombus, Colorado'yu sahasında 2-1'lik skorla geçti ve haftayı 3 puanla kapattı.