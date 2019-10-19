'Come to Galatasaray' mesajları şaşırttı

Galatasaray'da Fatih Terim'in "yeni Bruma" olarak nitelendirdiği ve scout ekibi tarafından takip edildiği belirtilen Porto B takımının 19 yaşındaki oyuncusu Joao Mario, sarı-kırmızlı taraftarlar tarafından yoğun bir prese tutuldu.

Galatasaray taraftarları, organize oldu ve genç oyuncunun Instagram hesabındaki paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajları yolladı. Oyuncunun kendisine gösterilen bu ülgiye şaşırdığı ve "takip edildiğini" yaptığı araştırmanın sonunda öğrendiği kaydedildi.

O JOGO: GALATASARAY, JOAO MARİO'YU TAKİP EDİYOR

Öte yandan Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo, 19 yaşındaki futbolcu için gözlemciler vasıtasıyla takibini sürdürdüğünü doğrulattığını yazdı.

Kanatlarda forma giyen ve Portekiz'in alt yaş kategorilerinde de milli olan çift ayaklı oyuncunun Porto ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.