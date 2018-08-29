Comolli: 2-3 transfer daha yapacağız

Fenerbahçe'nin 3 gün içerisinde 2 ya da 3 transfer yapacağını ifade eden Comolli, "Takıma transfer etmek istediğimiz 7 oyuncuyu kadromuza kattık, bu çok önemli bir şey. Transfer hala devam ediyor ve biz de bu piyasa ile yakından ilgileniyoruz. Josef ve Giuliano'yu gönderdik ve şu anda 2 ya da 3 farklı pozisyona oyuncu bakmaya devam ediyoruz. UEFA ile Fenerbahçe'nin yaptığı bir sözleşme var ve bu sözleşme çok katı, bize şart koşulan bazı şeyler var. İki futbolcumuzu sattık, şu anda bankada paramız var, transfer girişimlerimiz sürüyor" dedi.

FABIAN'IN İSTANBUL'A GELİP DÖNMESİ

İstanbul'a getirilen ancak transferinden vazgeçilen Fabian hakkında da konuşan Comolli, "Transfer döneminde belirli adımlar vardı, biz de Fabian transferinde kulübün çıkarları doğrultusunda durma kararı aldık. Oyuncu hakkında bir şey söylemek istemiyorum, UEFA ile yaptığımız anlaşma var" şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE TRANSFER OLARAK İYİ DURUMDA"

Fenerbahçe'nin iyi bir transfer dönemi geçirdiğini ifade eden Comolli, "Fenerbahçe'nin iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Takım için önemli iki oyuncuyu sattık ama iyi de oyuncular aldık. 7 oyuncu geldi, iki oyuncu gitti. Giden iki oyuncudan dolayı da hala transfer piyasasında aktif durum durumdayız. Bazı transfer dönemlerinde bilinmeyen isimleri aldım ancak birkaç yıl sonra dünya yıldızı oldular" ifadelerini kullandı.