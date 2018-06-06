Comolli 3 ismi kovdu

Ali Koç'un gelişi rüzgar gibi olurken, icraatları da kulüpte fırtınalar estirecek gibi görünüyor.
Dün akşam, yeni sportif direktör Damien Comolli İstanbul'a gelirken, bu sabah da büyük operasyon başladı.
ALTYAPIDAN OYUNCU ÇIKARAMADILAR
Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, ilk neşteri bu bölüme vurdu.
Koç, Comolli'nin isteği üzerine ilk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimleri yollama kararı alındı.
Operasyonun genişleyerek sürmesi bekleniyor.