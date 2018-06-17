Comolli 6 futbolcunun gönderilmesini istedi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç tarafından sportif direktörlük görevine getirilen Comolli, çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Deneyimli direktör, takımda yaptığı analizler sonrasında sarı-lacivertli yönetime bir rapor hazırladı.

Fransız futbol adamı hazırladığı raporda 6 futbolcunun gönderilmesi gerektiğini belirtirken, bu isimlerin arasından geçtiğimiz sezon teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezlerinin olması ise dikkatlerden kaçmadı.

6 FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Fenerbahçe'nin kadrosunu ve bazı maçlarını izleyen Fransız, istatistikler ve performansa göre bazı isimlerle yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

Milliyet'in haberine göre Comolli'nin gönderilmesini istediği ve birçoğu geçen sezon Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi.

AYKUT'UN VAZGEÇİLMEZLERİ YER ALIYOR

Comolli'nin yönetime verdiği listede; Mehmet Topal, Nabil Dirar, Aatıf, Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım yer alıyor.

Fransız direktörün verdiği bu raporun Fenerbahçe yönetimi tarafından kısa süre içerisinde bir karar alacağını öğrenildi.