Comolli artık transferde yetkili değil

Fenerbahçe'deki kötü gidişat sürüyor. Trabzonspor yenilgisiyle yeniden 15. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde oyuncular kadro dışı kalmış, Cocu gönderilmişti. Şimdi sırada ise Fransız futbol adamı Comolli var.

Türkiye gazetesinin haberine göre, aldığı oyuncuların maliyet ve performansı tartışma konusu olan Fransız futbol adamı, artık transferde karar değil sadece tavsiye verecek. İpler ise futbol şube sorumluluğuna getirilen yönetici Selahattin Baki'nin elinde olacak. Daha önce İngiliz ekibi Sheffield United'da yönetici olarak görev yapan ve transfer piyasasına da hakim olan Baki, sarı-lacivertlilerde de tam yetkili olarak takviye çalışmalarını yönetecek.

COMOLLİ-BAKİ DEĞİŞİKLİĞİ

Samandıra'da yoğun mesai harcayan Selahattin Baki, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımın içinde bulunduğu psikolojiden çıkması için çaba harcarken, transfer için de gaza basmış durumda.

Damien Comolli’nin geçtiğimiz günlerde ara dönemde transferin pek mümkün görünmediği açıklamasının aksine, sarı-lacivertliler artık 3-4 takviye planlıyor. Transfer sadece futbolcuları da kapsamıyor. Yeni bir hoca için de görüşmeler başladı.

Comolli-Baki değişikliğindeki önemli detay ise Türk oyunculara ve hocalara sıcak bakmayan Comolli'nin yetkilerinin kısıtlanmasıyla, transfer politikasının da baştan aşağı değişecek olması.