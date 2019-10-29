Comolli, Başakşehir-Trabzonspor maçını izledi

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde, Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Seyir zevki son derece yüksek olan maçı izleyenler arasında, Avrupa'nın dev ekiplerinin görevlendirdiği scoutlar da vardı. Tribünde dikkat çeken isim ise Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Comolli'ydi.

İRFAN CAN VE UĞURCAN YAKIN TAKİPTE

Sarı-lacivertlilerin transferden sorumlu futbol adamı Comolli, son dönemde oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan İrfan Can Kahveci'yi izledi.

Sezon başında Başakşehir'den İrfan'ı isteyen Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Ersun Yanal'ın çok istediği milli futbolcu için devre arası ya da sezon sonunda, bir teklif daha yapılacak.

İNGİLİZLER UĞURCAN'IN PEŞİNDE

Comolli'nin yanı sıra Liverpool'un gözlemcileri de tribündeydi.

Trabzonspor'un genç kalecisini daha önce de izleyen İngiliz ekibinin gözlemcileri, bir kez daha takip için geldiler.

Öta yandan Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, Krasnodar maçı öncesi "Ailecek gurur içerisindeyiz. İngiliz kulüpler onunla ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği Trabzonspor. Transferi düşünmüyor. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız." açıklamasını yapmıştı.