Comolli: Başarı için 3 yıl şart

Fenerbahçe'de futbol takımının başına sportif direktör getirmek isteyen Ali Koç, bir süre önce Damien Comolli ile anlaşma sağlamıştı.

Arsenal ve Liverpool gibi kulüplerde görev alan Fransız futbol adamının kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Comolli, uyguladığı sistemi şöyle yorumladı:

"Yeni bir ülkede göreve başladığınız zaman o ülkenin kültürünü iyi öğrenmelisiniz. Sonra futbol kültürünü öğrenmelisiniz. Aynı zamanda kulüp yöneticileri, kulüp başkanı ve taraftarlar ne görmek istiyor bunu iyi kavramak gerekiyor."

"Kulübü anlamak için 3 ya da 6 ay süre lazım. 15 scouttan fazlasını global olarak düşünmem. Çünkü sayı arttıkça yönetmesi çok fazla zorlaşıyor."





3. SENEDE SONUÇLAR ALINIR

"Ben takımı 3 aylık periyotlarla takip ediyorum. Günlük konular ve oyun stratejilerine karışmam. Bu konuları teknik direktör benimle konuşmak isterse ya da gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğini görürsem onunla konuşurum. Bunun dışında takımı şu ya da bu şekilde oynatın demem. 3 yıllık sürenin bir kulüp felsefesi oluşturmada negatif bir durum yaratacağını düşünmüyorum. 1.yıl durum analizi yapıp kendi felsefesini belirler, 2. yıl bunları uygulamaya koyar, 3.yıl ise ancak sonuçlar zaten alınmaya başlar."

YATIRIM VE EĞİTİM EKSİK

"Sanırım Türk futbolu politikasını ve felsefesini değiştirmeli çünkü eskiden yapmış oldukları şey gelecekte işe yaramayacak, Türk futbol kulüpleri nasıl bu rekabette kalabilirler ki, avantajlarını kaybettiler. Mali fair play yüzünden, Çin yüzünden kaybettiler bunu. 78 milyon nüfusu olan bir ülkenin 10 genç oyuncu yerine 100-200 genç oyuncusu olmalı yurt dışında. Herkes de bütünüyle futbol düşünürken hem de. Benim için sorunlar genç oyuncuların eğitiminde, yatırım eksikliğinden kaynaklı."