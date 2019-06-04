Comolli, Brahimi ve Ben Arfa hakkında konuştu

Damien Comolli, ülkesi Fransa'da RMC'nin canlı yayınına katıldı.

Sarı-lacivertli takımın transfer gündemiyle ilgili sorulara cevap veren Comolli, isimler üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

BEN ARFA: Aramızda uzun bir hikaye var. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Bizim bir 10 numaramız var, devre arasında Empoli'den aldık. Zajc çok iyi bir futbolcu. O yüzden bilemiyorum.

YACINE BRAHIMI: Masraflarını karşılayabilmemiz mümkün değil.

NEVEN SUBOTIC: Umarım bu yaz bir stoper transferi yapmak zorunda kalmayız.

HABIB DIALLO: Ocak transfer döneminde ilgilendik ama çok pahalıydı. Artık Ligue 1'e çıktılar, daha da ulaşılmaz hale geldi.

"DERBİLERDE GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Comolli, Türkiye'de yaşadıklarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye çılgın bir yer, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına güvenliğimden endişe ettiğim için gidemiyorum. Londra'da durum biraz daha farklı ve Arsenal de dahil olmak üzere istediğim her takımın maçlarını rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Türkiye'de yaşadığım en çılgın olay, Galatasaray derbisinden sonra yaşanan ve kameralara tam olarak yansımayan olaylardı."