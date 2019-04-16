Comolli, Brahimi ve Niasse için görüştü

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transferleri için şimdiden girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Porto'dan Brahimi ile Everton’un futbolcusu Niasse ile ilgileniyor.

Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul'da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.

BRAHİMİ VE NİASSE İÇİN PAZARLIK

TRTSpor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde ilk isim Portekiz'in Porto takımında oynayan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde ısrarcı.

Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.

Diğer isim ise İngiltere’den. Fenerbahçe, Premier Lig takımı Everton'ın devre arasında Cardiff'e kiraladığı Oumar Niasse için de girişimde bulunuyor. İlk aşamada kiralama seçeneğini öne çıkaran Fenerbahçe bonservis opsiyonunu da gözden geçiriyor.

Niasse Türkiye’de Akhisarspor’daki başarılı performansı sonrası 5 buçuk milyon euroya Lokomotif Moskova'ya gitmişti. 29 yaşındaki santrfor 42 maçta gösterdiği 19 gol 14 asistlik performansla Rusya’da 2015’te "Yılın futbolcusu" seçilmesinin ardından 18 milyon euroya Ada'nın yolunu tutmuştu.