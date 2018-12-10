Comolli de yolcu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Aldığı ağır yenilgiyle 16. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, küme düşme hattına girmiş oldu.
YAPTIRDIĞI TRANSFERLER SINIFI GEÇEMEDİ
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Kanarya'da sezon başında göreve getirilen Comolli, beklentileri karşılayamadı.
Teknik direktörü Cocu dahil olmak üzere Fransız futbol adamının yaptırdığı hiçbir transfer sınıfı geçemedi.
BİLETİ KESİLİYOR
Ali Koç tarafından cezalandırılarak İstanbul'a otobüsle dönen 45 yaşındaki sportif direktör, sarı-lacivertli kulüpteki son günlerini geçiriyor.
Başkan Koç'un Comolli'yle İstanbul'da bir görüşme yapacağı ve kısa süre içerisinde Fransız futbol adamıyla yolların ayrılacağı öğrenildi.