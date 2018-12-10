Okul maçlarında VAR var

1 Ronaldo, Real Madrid ve Messi hakkında konuştu Juventus-Real Madrid kıyası yapan Ronaldo, Messi hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Bir gün İtalya'ya gelirse bunu mutlulukla karşılarım" dedi.

2 Comolli de yolcu Yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yataran Comolli, Ali Koç tarafından cezalandırılarak İstanbul'a otobüsle döndü. Fransız futbol adamıyla kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.

3 Fenerbahçeliler bu akşam Kasımpaşa'yı tutacak Akhisarspor'a 3-0 yenilerek 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de taraftarın çilesi bitmiyor. Kayserispor bu akşam Kasımpaşa'yı yenerse sarı-lacivertliler haftayı 17. sırada kapatacak.

4 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri Temsilcimiz Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek.

5 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk kez 3 büyük takım da kötü performans sergiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıplarında VAR'ın da etkili olduğu görülüyor.

6 Hasan Ali'nin gözyaşları Dün 29. yaşını kutlayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 yenilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

7 Rıdvan Dilmen ile Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a tepki Rıdvan Dilmen'den sonra Ümit Özat da Ersun Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözünü sert bir dille eleştirdi.

8 Akhisar-Fenerbahçe maçı capsleri Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a yenilerek küme düşme hattına girmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Fenerbahçe'yle ilgili yapılan capsler.

9 Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto Manisa'dan dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarların protestosuyla karşılaştı. Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın göreve getirilmesini istedi.