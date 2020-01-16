Comolli döneminde alınan futbolcular

Fenerbahçe'de Comolli dönemi resmen sona erdi...
7 Haziran 2018'de sportif direktörlük görevine getiren Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli kulübe tam 28 transfer yaptırdı.
Aldırdığı oyuncuların birçoğu beklentileri karşılayamazken, transferlerin maddi külfeti de büyük oldu.
İşte Comolli'nin arkasında bıraktığı enkaz:
2018/2019 SEZONU
Jailson
Miha Zajc
Tolgay Arslan
Harun Tekin
Michael Frey
Berke Özer
Slimani
Barış Alıcı
Ferdi Kadıoğlu
Sadık Çiftpınar
Diego Reyes
Serdar Aziz
Tolga Ciğerci
Andre Ayew
Yassine Benzia
Victor Moses
2019/2020 SEZONU
Gustavo
Vedat Muriç
Deniz Türüç
Zanka
Altay Bayındır
Allahyar Sayyadmanesh
Adil Rami
Mevlüt Erdinç
Emre Belözoğlu
Max Kruse
Garry Rodrigues
Simon Falette