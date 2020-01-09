Comolli: Falette'yi Başkan Ali Koç istedi

Damien Comolli, Twitter hesabı açtı...

Falette transferi sonrası dün sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan 47 yaşındaki sportif direktör, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Fransız futbol adamı, Falette'nin Başkan Ali Koç tarafından transfer edildiğini söyledi.

İşte Comolli'nin sözleri:

"BAŞKANIN KARARINA SAYI GÖSTERİN"

"Başkanımız Faletti'nin takıma katkıda bulunabileceğine inandığı için kiralamaya karar verdi. Başkanın kararına saygı gösterilmelidir."

"Bugün basında yer aldığı gibi Faletti'yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon'la sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo transferleri için görüştüm."

"Rogon şirketiyle aramda ticari bir ilişki olduğu yorumlarında bulunan ve bu kadar saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal işlem yapacağım."





Comolli'nin Twitter adresi: