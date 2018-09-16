Comolli: Fenerbahçe B takımı kurabiliriz

Comolli, Kalamış'taki bir restoranda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önümüzdeki sezon 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılması konusuna değinen Comolli, "Bu konuda daha önce fikirlerimi paylaşmış, reaksiyonumu vermiş, bize danışılmadığını belirtmiştim. Bu konu önceki yönetim ve teknik ekiple paylaşılmış olsa bile, bizimle de paylaşılması gerekiyordu. Gerçekten dramatik bir olay." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ALTERNATİF, FENERBAHÇE B TAKIMINI KURMAK"

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe'nin konu hakkında nasıl bir çözüm üreteceği sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Önümüzde 3 alternatif var. Birincisi, TFF kulüplerle tekrardan bir iletişim kurar ve kararını gözden geçirir. Diğeri, Spor Toto 1. Lig veya TFF 2. Lig'den bir kulüp alabiliriz. Üçüncü alternatif, bizim için en uygun görüneni. En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak. Bu takım hem 2. hem de 3. ligde rekabet içerisinde olacak. Genç oyuncu gelişimi konusunda en başarılı ülkelerdeki kulüplerin, her zaman ikinci veya üçüncü liglerde oynayan birer rezerv dediğimiz, 23 yaş altı takımları var. Her takımda bu yaşı geçen 3 oyuncu oynayabiliyor. Fenerbahçe'yi ilgilendiren, TFF'nin Fenerbahçe B adı altında 2. Lig'de oynamasına izin vermesidir. Bu takımın oluşmasının en önemli yanı, aynı tesis, aynı sağlık ekibi, aynı scout ekibi ve aynı analiz departmanından yararlanacak olmamız. Bu nedenle bunu en iyi seçenek görüyoruz. Genç oyuncuların gelişimi anlamında aynı tesiste hepsine hakim olmak çok ama çok hayati."