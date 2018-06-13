Comolli Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldikten sonra ilk iş olarak Comolli'yi sportif direktör olarak takımın başına getirdi. Fransız futbol adamı resmi sözleşmeye imza attı.

Comolli'nin açıklamaları şöyle;

"Burada olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Futbol endüstrisinde çalışan herkes zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilir. Ama buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anladım. Benim için burada olmak inanılmaz bir fırsat. Burada daha önce Türkiye'de hiç görülmemiş bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz."

"Fenerbahçe, Avrupa'da her zaman saygı duyular bilinen bir kulüp olmuştur. Biz genç oyuncuları oynatan bir kulüp yaparak daha da büyütmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın sizi sahada en iyi şekilde temsil edecek oyuncuların olması gerekiyor."

