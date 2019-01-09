Comolli: Forvet almayacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'dan Ersin Düzen'e konuştu.

FORVET TRANSFERİ GÜNDEMDE YOK

Damien Comolli, "Fenerbahçe'deki görevimin başındayım. Transferin çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Fransız sportif direktör, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Kendisiyle ilgili eleştirileri takip ettiğini belirten Fransız futbol adamı, "Her gün takip ediyorum. Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

ERSUN YANAL DA BELİRMİŞTİ

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, Slimani, Ayew ve Frey'in yeterli olduğunu, transfer yerine eldeki oyuncuların form grafiğini artıracaklarını ifade etmişti.